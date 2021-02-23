عاجل | تشكيلة الاهلي الاساسية امام سيمبا في دوري ابطال افريقيا “موسيماني يضم أفشة بجواره”

تعرف على تشكيلة الاهلي الاساسية امام سيمبا في الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، ضمن اهم مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021 ، والتي تقام على الملعب الوطني بدار السلام.

أجلس بيتسو موسيماني صانع الألعاب “محمد مجدي أفشة” بجواره على دكة البدلاء، ليقرر البدء بثلاثي في خط الوسط في تشكيلة الاهلي الاساسية والمعلنة قبل دقائق قليلة.

وشهدت تشكيلة الاهلي الاساسية تواجد “محمود وحيد” في مركز الظهير الأيسر للمباراة الثانية على التوالي، كما يلعب ياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع.

وتألق محمود وحيد بشكلٍ ملفت في المباراة الماضية أمام “المريخ” السوداني رغم عدم مشاركته لفترة ليست بالقصيرة، ليدخل التشكيلة المثالية للجولة الأولى والمختارة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وتأتي مشاركة محمود وحيد كأساسي بعد غياب الظهير الأيسر التونسي “علي معلول” لمدة تزيد 14 يوم، وذلك بسبب تعرضه لإصابة عضلية أمام “بايرن ميونخ” في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كما يغيب عن صفوف الاهلي اليوم، كل من “طاهر طاهر، وليد سليمان، وصلاح محسن” للإصابة، وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية، وحسين الشحات لعقوبة الإيقاف.

ورغم استعادة خدمات المدافع “أيمن أشرف” الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإجهاد، إلا أن موسيماني أصر على إشراك ياسر إبراهيم بجوار المغربي “بدر بانون” في مركز قلب الدفاع، وسيلعب محمد هاني على الجهة اليمنى.

والتالي تشكيلة الاهلي الاساسية:

محمد الشناوي

محمود وحيد – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

أليو ديانج – حمدي فتحي – أكرم توفيق.

محمود كهربا – والتر بواليا – جونيور أجايي.

ويجلس على دكة بدلاء الاهلي كل من: علي لطفي، أحمد بيكهام، أيمن أشرف، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، ومروان محسن.

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