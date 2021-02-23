الامارات | اتحاد الكرة المصري يكافئ حكماً احتسب ركلة جزاء بعد انتهاء المباراة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يكافئ حكماً احتسب ركلة جزاء بعد انتهاء المباراة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه كافئ حكام مباراة سموحة مع المصري في الدوري المحلي، بعد احتساب ركلة جزاء عقب صافرة النهاية.



وذكر الاتحاد المصري، في بيان صحافي أنه وافق على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي، وحكم الفيديو، عباس قابيل، ومساعده حمادة القلاوي، لشجاعتهم في تطبيق القانون بعد نهاية المباراة، ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو، واحتسابه بناء على ذلك ركلة جزاء صحيحة.



وكان الحكم أحمد العدوي قد أعلن نهاية اللقاء بالتعادل 1-1، وبينما اتجه اللاعبون لمغادرة الملعب نبهه حكم الفيديو بوجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء على أحد لاعبي سموحة، وبعد مشاهدة اللقطة في شاشة خارج الملعب، احتسب الحكم ركلة جزاء للمصري، وأعاد اللاعبين لاستئناف اللقاء، لكن البديل أحمد رفعت أهدر فرصة انتزاع الفوز، بعد تصدي الحارس الهاني سليمان للركلة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

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