الامارات | محاكمة نجم سابق للريال ومنتخب ألمانيا بسبب "فضيحة مدوية"

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة نجم سابق للريال ومنتخب ألمانيا بسبب "فضيحة مدوية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن أن النجم السابق في منتخب ألمانيا وريال مدريد، كريستوفر ميتزيلدر، يواجه تهما ثقيلة بسبب فضيحة مدوية متورط فيها بامتلاك أشرطة فيديو إباحية للأطفال، ما قد يعرضه لعقوبات مغلضة، حيث يتوقع أن تبدأ محاكمته مع مجموعة من المتهمين الآخرين، 29 أبريل المقبل بأحد محاكم دوسلدورف الألمانية.

وأكد المحققون الألمان أن ميتزيلدر امتلك 29 مادة إباحية للأطفال، كما قام بمشاركتها مع آخرين من خلال تطبيق "واتس آب". وتبين أن التحقيق مفتوح منذ سبتمبر 2019، ومايزال مستمرا. ولم يتم الكشف عن الشخصية المهمة المتورطة في هذه الفضيحة، ويتعلق الأمر بميتزيلدر، إلا أخيرا من قبل صحيفة "بيلد" الألمانية.

يذكر أن ميتزيلدر لعب لمنتخب ألمانيا في 47 مباراة دولية، وكان أحد العناصر التي توجت بكأس العالم 2006، كما لعب سابقا لفرق بروسيا دورتموند وشالكه وريال مدريد، ويبلغ من العمر حاليا 40 سنة.

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