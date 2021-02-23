تشكيل الأهلي أمام سيمبا.. غياب طاهر والسولية وبواليا يقود الهجوم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمواجهة فريق سيمبا التنزاني عصر اليوم، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا ، وشهد جلوس عمرو السولية على دكة البدلاء وضم تشكيل الفريق كلا من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

خط الوسط : أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج.

خط الهجوم : محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.