ثلاثي ارتكاز.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيمبا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمعهما، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد

خط الوسط : حمدي فتحي وأكرم توفيق وآليو ديانج ومحمود كهربا وأجايي

خط الهجوم: بواليا

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا الوصيف، وفيتا كلوب في المركز الثالث، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.