موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي اليوم في إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ملعب لات ديور، مواجهة تجمع بين الزمالك، وتونجيت السنغالي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك وصيف النسخة الماضية من البطولة، افتتح مشواره في المجموعات بتعادل سلبي على أرضه أمام مولودية الجزائر، بينما خسر فريق السنغالي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.

استبعد المدرب باتشيكو المدافع محمود حمدي الونش من بعثة الزمالك المتجهة للسنغال بسبب الإصابة في الركبة، كذلك لم ينضم حازم إمام للبعثة بسبب شعوره بالإجهاد كما أشارت بعض التقارير الصحفية.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو بالتشكيل التالي:

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي

أشرف بنشرقي - طارق حامد -امام عاشور- فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو

يوسف أوباما

القناة الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 7، بتعليق: علي محمد علي.