موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف سيمبا التنزاني، نظيره الأهلي، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بالقاهرة بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا الوصيف، وفيتا كلوب في المركز الثالث، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

قائمة الأهلي

من جانبه، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سيمبا.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وبدر بانون، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، ورامي ربيعة، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ومحمد هاني.

ويفتقد النادي الأهلي، لخدمات حسين الشحات بسبب الإيقاف الذي تعرض له بقرار من الاتحاد الإفريقي بعد مباراة نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال ضد الزمالك، فيما يغيب محمود متولي ومحمد محمود وصلاح محسن ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

خط الوسط : السولية وآليو ديانج ومحمود كهربا وأجايي وقفشة

خط الهجوم: بواليا

القناة الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 7، بتعليق: أحمد الطيب.