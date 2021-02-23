خسارة ثالثة تواليا لليكرز ورقم قياسي لجاز من خلف القوس

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لوس انجليس : مني لوس انجليس ليكرز حامل اللقب بالخسارة الثالثة تواليًا بسقوطه الاثنين امام ضيفه واشنطن ويزاردز بعد التمديد 124 127، فيما حقق يوتا جاز المتصدر رقمًا قياسيًا في الرميات الثلاثية في تاريخ النادي ممطرًا سلة شارلوت هورنتس ب28 تسديدة ليفوز 132 110 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ورغم تسجيل ليبرون جيمس 31 نقطة، 9 متابعات و13 تمريرة حاسمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب ليكرز الخسارة العاشرة هذا الموسم مقابل 22 فوزًا في المركز الثالث في الغربية.

وكان برادلي بيل وراسل وستبروك الأفضل من جانب الضيوف على ملعب "ستايبلس سنتر" حيث سجل الاول 33 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة مقابل 32 نقطة،14 متابعة و9 تمريرات حاسمة للثاني ليقودان ويزاردز الى الفوز الخامس تواليًا.

ولن تكون الامور أسهل على ليكرز الذي يستمر غياب نجمه أنتوني ديفيس عن صفوفه، إذ يحل تاليًا على جاز متصدر الدوري والغربية الأربعاء.

وقاد دونوفان ميتشل جاز الى فوزه الـ 25 هذا الموسم مقابل 6 هزائم بتسجيله 23 نقطة أضاف اليها 8 تمريرات حاسمة.

كما سجل كل من الأسترالي جو اينغليس وجورج نيانغ 21 نقطة والفيليبيني الاميركي جوردان كلاركسون 20 نقطة بعد دخولهم من دكة البدلاء ليساهموا في قيادة يوتا جاز الى الفوز ال21 في آخر 23 مباراة.

أحرز كلارسكون خمس ثلاثيات، اربع لمايك كونلي الذي أنهى اللقاء مع 15 نقطة، ثلاث لميتشل ليساهموا في تسجيل جاز 28 رمية من خلف القوس في رقم قياسي للنادي.

وشهدت المباراة بلوغ سبعة لاعبين من جاز عتبة العشر نقاط على الأقل.

أما من جانب هورنتس كان غوردان هايوارد والناشئ لاميلو بول الأفضل مع 21 نقطة لكل منهما، الا ان الاول خرج من الملعب في الربع الرابع لإصابة في يده ليمنى الفريق بنكسة في أولى مبارياته من اصل ست خارج قواعده.

وبقي هورنتس في مطاردة يوتا قبل أن يمسك الأخير بزمام الامور في الربع الرابع.