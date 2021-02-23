شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وسيمبا في تنزانيا بدور المجموعات الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت مباراة الأهلي وسيمبا بملعب "مكابا" في مدينة تنزانيا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من :محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد ، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج ، محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.

فيما يجلس على الدكة ، كلاً من : علي لطفي، ومحمد شريف ومروان محسن، وعمرو السولية وأحمد بيكهام، وأيمن أشرف، ومحمد مجدي أفشة.

ويسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم من أجل مواصلة عروضه القوية تحت قيادة بيتسو موسيمانى المدير الفني، والذى ساهم فى تتويج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال إفريقيا بعد غياب 7 سنوات، وقيادته للمشاركة فى كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية، بخلاف اكتساب لاعبيه خبرات كافية تؤهلهم للعب تحت ضغوط عصبية وذهنية، ومن أجل العودة إلى القاهرة وهو على صدارة مجموعته.

وحفظ موسيمانى لاعبيه عدداً من الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها فى مباراة سيمبا اليوم من خلال فرض الأهلى لأسلوب لعبه المعتاد فى الاستحواذ على مجريات المباراة والتحكم فى الكرة، مع تضييق المساحات أمام لاعبى سيمبا، وكذلك استغلال الثغرات الموجودة فى صفوف سيمبا والتى اكتشفها الجهاز الفنى خلال متابعته لمباريات بطل تنزانيا الأخيرة.

كما طالب موسيمانى لاعبيه بضرورة الضغط على لاعبى سيمبا من وسط ملعبهم وعدم ترك الحرية لهم فى التحضير من الأسفل وتشكيل خطورة على مرمى الأهلي، مع التمركز الجيد داخل الملعب وعدم ترك مساحات أمام الخصم يستغلها فى الوصول إلى مرمى محمد الشناوى ويهدد الشباك الحمراء.