شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأسباني يعلن إطلاق مشروع "كن رائد اعمال مبدع" ويؤكد :سيمكن الشباب من خلق فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامون جيل كاساريسو السفير الإسباني لدي القاهرة انه يعتز بالتعاون المصري الإسباني من خلال إطلاق مشروع "كن رائد اعمال مبدع"، معربا عن امله ان يكون بادرة التنسيق مثمر مع وزارة الشباب والرياضة، موجها الشكر للوزارة وفريق العمل للتنسيق بين الجانبين من خلال تصميم ووضع الخطوات الاولية وآليات تنفيذ هذا المشروع، موضحا ان ان هذا المشروع هو نتاج عملية محادثات طويلة بين الوزارة والوكالة والتي يتضح بها جلياً فكرة ما يرد أن يفعله الشركاء.

قال رامون :" المشروع سيمكن الشباب من خلق فرص عمل، وان شعب مصر يعتبر واحد من أهم أصولها، وخاصة الشباب، والتعاون الاسباني ملتزم بالعمل مع شركائنا من أجل ازدهارهم، 40% من سكان مصر تحت سن 18، وهو تحدي رائع للدولة ان خلال 30 عام قادمة ستحتاج لخلق 42 مليون وظيفة لتشغيل الشباب في سوق العمل، لا حد يستطيع تجاهل حجم تلك المهمة وأهمية القطاع الخاص وريادة الاعمال، ان حكومة مصر مهتمة بوضوح بتقوية القطاع الخاص وريادة الاعمال ونود مشاركة شركائنا في هذه الجهود ومشاركة خبرتنا في هذا القطاع".

مضيفاً:"نعتقد اننا في العهد الذهبي لريادة الاعمال، ويعتبر رواد الاعمال عامل هام في التنمية الاقتصادية لكل بلد، والعديد من الدراسات اثبتت الرابط بين ريادة لأعمال وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، لكن عندما نتحدث عن رواد الاعمال، لا يمكننا حساب اسهامهم في المجتمع فقط في ارقام مبهمة، حيث يعتبر رواد الاعمال قوة قائدة لقوة الدولة، انهم يصنعون وظائف جديدة وتغيرات اجتماعية ولهم تأثير في تقليل التفاوت بين فئات المجتمع".

أشار الي ان هذا لمشروع لا يتعلق فقط بالتنمية الاقتصادية وانما بإعطاء أيضا الفرصة لتحقيق أحلام كل شاب من الالفين شاب المنضمين للمشروع والتدريب والاخرين الذين سيشاركون فيما بعد، معربا عن ثقته في ان هؤلاء الشباب سيجدون في هذا المشروع الأدوات التي يحتاجوها لدخول عالم التوظيف، موضحا ان خلق ثروة حقيقية للشعب عبر وظائف مستدامة يُعد هو المسار الذي نود ترسيخه في اعمالنا بالسنوات القادمة.

وقد أعلنت الوزارة آليات تنفيذ المبادرة من خلال بناء القدرات ل 2000 شاب لتأهيل سوق العمل وإطلاق مشاريعهم من خلال الإعلان وتسجيل منحة التدريب عبر نماذج اولاين توضع علي بوابة مصر للشباب والرياضة emys.gov.eg، ثم يتم بناء القدرات لـ 2000 شخص من خلال مبادرة "طور وغير" مع مايكروسوفت وبرنامج التوجيه المهني، وتقييم المهارات ومئات الدورات عبر الإنترنت لبناء قدرات الشباب ومطابقتها مع الوظائف المتاحة،

ويتم التدريب بالأشراف الكامل لوزارة الشباب والرياضة من خلال مدربيها وبالمواد التدريبة المعتمدة من مايكروسوفت، ثم يتم توجيه 200 شركة ناشئة من خلال اختيار افضل 200 مشروع من خلال نماذج تقييم تعدها وزارة الشباب والرياضة، يعقبها عقد معسكر تدريبي لعدد (200) مشروع لاختيار أفضل 40 مشروعًا يتم تقديمه بإشراف الوزارة وخلال مدربيها، ثم يتم تنظيم حفل ختامي لنشاطات السنة الأولى (بالقاهرة) ومعرض للمشاريع وإقامة الشبكات الفائزة مع الممولين المتواجدين في مصر ومتابعتها.

وعقب انتهاءالسنة الاولي للمبادرة يتم احتضان (40) مشروع وإنشاء حاضنة أعمال بأحد منشآت وزارة الشباب، ويتم تنظيم ورش عمل ومحاضرات متخصصة، ثم يتم تنظيم حفل ختام لنشاطات السنة الثانية (بالقاهرة) ومهرجان للمشاريع والتواصل مع أصحاب المشاريع الفائزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من اجل التنمية AECID لتنفيذ مبادرة كن رائد أعمال مبدع

ويشهد حضور المؤتمر المنسق العام للتعاون الإسباني فى مصر و لفيف من مسئولى الوكالة الإسبانية