شكرا لقرائتكم خبر عن الترام يشكو اتحاد الكرة للفيفا بسبب "استغناء" لاعبات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الترام، تقديم شكوى إلى الاتحادين الدولى والإفريقى لكرة القدم " كاف وفيفا"، ضد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بعدما قررت أحقية 6 لاعبات بالفريق فى فسخ العقد مع الترام بداعى عدم الحصول على مستحقاتهن المتأخرة، رغم قرار نفس اللجنة السابق بعدم أحقيتهن فى المستحقات بداعى أنهن هواة ولسن محترفات.

وقال إسلام على نائب رئيس نادى الترام إن ناديه يجهز شكوى ضد اللجنة التى تدير الجبلاية، بعدما قامت بفتح "السيستم" الخاص بناديه وتعديل موقف اللاعبات وكتابة عبارة "استغناء حر" ، رغم أن إدارة نادى الترام لم تقرر الاستغناء عن اللاعبات.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مد فترة القيد الشتوى لأندية الكرة النسائية حتى 28 فبراير الجارى بدلا من 31 يناير الماضى، كما تم إبلاغ الأندية مطلع الموسم الجارى. وقال إسلام على نائب رئيس مجلس إدارة نادى الترام إن اللجنة التى تدير الجبلاية قررت المد لحين انتهاء الشكوى المنظورة من قبل ناديه ضد 6 لاعبات بداعى عدم حصولهن على مستحقاتهن المتأخرة، حيث صدر القرار بأحقية اللاعبات فى فسخ العقد وأصبحن من حقن الانتقال لأى ناد آخر.

وأوضح على أن مد القيد يأتى حتى تتمكن اللاعبات من الانتقال لصفوف دلفى، خاصة وأن اللاعبات فور الحصول على الحكم ظهرن فى صور أثناء توقيعهن لدلفى.

وأبدى نائب رئيس نادى الترام استياءه من تغيير اللجنة التى تدير الجبلاية فى قرارها، حيث رفضت فى البداية نظر الشكوى بداعى أنهن لاعبات لسن محترفات، قبل التراجع ومنحهن الحق فى فسخ العقد مع النادى السكندرى.

وتواجد عدد من لاعبات فريق كرة القدم بنادى الترام، أمام مقر اتحاد الكرة يوم 30 ديسمبر الماضى لبحث وجود حلول بعد تعرضهن لأزمة كبيرة قبل انطلاق منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية للموسم الحالي.