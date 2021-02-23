شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: خصم 6 نقاط من الإسماعيلى ثم الهبوط حال عدم سداد مستحقات النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنه فى حالة عدم سداد النادى الإسماعيلى مستحقات نظيره النجوم خلال 30 يوما، سيتم خصم 3 نقاط من رصيده مع منحه 30 يوما أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم خصم 6 نقاط من رصيده، ثم منحه مهلة أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم هبوطه للدرجة الأدنى وفقا للحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، النادى الإسماعيلى بسداد مبلغ 24 مليون جنيه لنادى النجوم خلال 30 يوما لتفادى عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده، حال انتهاء هذه المدة دون سداد قيمة الغرامة الموقعة من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى نادي الإسماعيلي يخطره فيه بخصم 3 نقاط خلال ثلاثين يوما فى حال عدم تطبيق قرار المحكمة الرياضية وسداد المستحقات الخاصة بنادى النجوم فى اللاعب إبراهيم حسن الذى قام الاسماعيلى ببيعه للزمالك دون سداد المستحقات الخاصة بالنجوم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

ونجح مجدى المتناوى، محامى نادى النجوم، فى الحصول علي حكم لصالح نادى النجوم ومطالبة الاسماعيلي بسداد 24 مليون جنيه لصالح النادى.