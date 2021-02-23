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اتحاد الكرة: خصم 6 نقاط من الإسماعيلى ثم الهبوط حال عدم سداد مستحقات النجوم

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القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنه فى حالة عدم سداد النادى الإسماعيلى مستحقات نظيره النجوم خلال 30 يوما، سيتم خصم 3 نقاط من رصيده مع منحه 30 يوما أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم خصم 6 نقاط من رصيده، ثم منحه مهلة أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم هبوطه للدرجة الأدنى وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدولية.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، النادى الإسماعيلى بسداد مبلغ 24 مليون جنيه لنادى النجوم خلال 30 يوما لتفادى عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده، حال انتهاء هذه المدة دون سداد قيمة الغرامة الموقعة من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

وأرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى نادي الإسماعيلي يخطره فيه بخصم 3 نقاط خلال ثلاثين يوما فى حال عدم تطبيق قرار المحكمة الرياضية وسداد المستحقات الخاصة بنادى النجوم فى اللاعب إبراهيم حسن الذى قام الاسماعيلى ببيعه للزمالك دون سداد المستحقات الخاصة بالنجوم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

ونجح مجدى المتناوى، محامى نادى النجوم، فى الحصول علي حكم لصالح نادى النجوم ومطالبة الاسماعيلي بسداد 24 مليون جنيه لصالح النادى.

 

ورفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من الإسماعيلي على نادي النجوم حول الشكوى التي قدمتها إدارة الأخير، بعد تغريم الدراويش 24 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى السابق.

 

وارتدى إبراهيم حسن قميص النجوم قبل سنوات وبعدها انتقل إلى فرق الإسماعيلى فى 2013 قبل أن يرحل إلى الزمالك عام 2018، وحاليا أصبح لاعبا في صفوف بيراميدز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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