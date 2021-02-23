شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى تنزانيا تؤازر الأهلي أمام سيمبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من أعضاء الجالية المصرية في تنزانيا على التواجد في محيط فندق إقامة بعثة الاهلي في دار السلام؛ لمؤازرة الفريق ومرافقته إلى ملعب المباراة ، وحرص أعضاء الجالية المصرية في تنزانيا على تشجيع اللاعبين، وترديد الهتافات أثناء التحرك إلى ملعب المباراة؛ لدعمهم وتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة فريق سيمبا التنزاني اليوم.

وكان السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا وطاقم السفارة، قد تواجدوا بالكامل في مقر إقامة بعثة الأهلي، ورافقوا الفريق إلى استاد مكابا الذي يستضيف المباراة.



الجالية المصرية في تنزاانيا



الجالية المصرية في تنزانيا

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمواجهة فريق سيمبا وضم تشكيل الفريق كلا من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

خط الوسط : أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج.

خط الهجوم : محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.