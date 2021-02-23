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بره الملعب .. وائل القبانى يهوى المشويات ويحب أفلام الإمبراطور والزعيم ومالدينى النجم المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب وائل القبانى نجم الزمالك الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

المشويات

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من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى وعادل إمام

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

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 ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟     

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟  

مالدينى

النادى الذى تشجعه عالميا؟

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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