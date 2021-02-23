شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يدفع ثمن الاحتجاج على حكم مباريات السويد فى مونديال اليد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد يدفع ثمن الاحتجاج على حكام مباراة السويد ضد مصر فى بطولة العالم الأخيرة التى نظمتها مصر وسط نجاح مبهر، خاصة فى ظل اعتراض نصر على تعيين الاتحاد الدولى لحكم اللقاء والذى يحمل نفس جنسية المدير الفنى لمنتخب السويد، وقام بتحكيم مبارتين متتاليتين لمنتخب السويد، وسط غضب من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة من احتجاج نصر الذى اتخذ المكتب التفيذى للاتحاد الدولى لليد قرارا بإيقافه لمدة عام بحجة اختراق الفقاعة الطبية ببطولة العالم.

حالة من الغضب سيطرت على حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة من تصريحات هشام نصر ضد لجنة حكام الاتحاد الدولى حتى توترت بينهم الأوضاع، ومع خروج نصر من الفقاعة الطبية تفاقم الأمر وازداد توتر العلاقة بين نصر ومصطفى، حيث كشف الأخير أنه تم اتخاذ قرار ضد نصر و لم يتم تفعيله حفاظا على تنظيم البطولة وعدم تشتيت المنتخب الوطنى .

قرار إيقاف هشام نصر يأتى كنوع من العقاب من جانب حسن مصطفي لاعتراضه على التحكيم الذى تحامل على مصر في مباراة السويد بدون مبرر وكأن علي هشام نصر أن يرضي بظلم منتخب بلاده دون أن يتحدث عن هذا الظلم بدون مبرر في الوقت الذى يرفض فيه حسن مصطفي الوقوف بجانب منتخب مصر .

وتحمل أسرة كرة اليد المصرية على صفحات التواصل الاجتماعى تعنت حسن مصطفى ضد هشام نصر بسبب الاحتجاج ضد التحكيم، بالرغم من النجاح المبهر فى تنظيم المونديال الذى يعد البطولة العالمية الأولى التى تنظم فى ظل جائحة فيروس كورونا وتسجل صفر حالات عند انتهائها، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى توجيه الشكر للجنة المنظمة التى ترأسها نصر.

تساؤلات عديدة تسيطر على الشارع الرياضى، بعد إقرار إيقاف هشام نصر لمدة عام خاصة إن إختراق الفقاعة الطبية لرئيس اللجنة المنظمة و عدم رجوعه إليها مرة أخرى لم يؤثر بالسلب على أى من يتواجد فى الفقاعة ، لا سيما و أنه ليس فردا من أفراد الجهاز الفنى أو أحد اللاعبين .

تحمل أسرة كرة اليد المصرية عدم وقوف حسن مصطفى بجانب هشام نصر، خاصة بعدما صرح بأنه اتخذ هذا القرار أثناء البطولة، ولم يتم تفعيله حتى انتهاء المنافسة والذى يوضح نية رئيس الدولى لليد فى إقصاء نصر فى توقيت يجب أن يقدم له الشكر بعد النجاح المبهر الذى حققه فى تنظيم البطولة التى أقيمت على أرض مصر و نالت إحترام العالم أجمع .

وقال رئيس الاتحاد الدولى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن القرار قيد تنفيذ الصياغة بإجماع المكتب التنفيذى، مشيرا إلى أنه استنادا على اختراق هشام نصر للوائح البطولة الخاصة بفيروس كورونا بعدما قام بمنحه خيارا بدخول الفقاعة من عدمها.

أكد الدكتور حسن مصطفى اتخاذ قرار بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصرى من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتى استضافتها مصر فى الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.