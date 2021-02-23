الامارات | تعرّف على توقيت مباريات اليوم وغداً في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على توقيت مباريات اليوم وغداً في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد الأسبوع الثاني من مباريات دوري الأبطال، 4 مباريات بالغة الأهمية في ذهاب دور الـ 16، تقام جميعها في الساعة 12:00 ليلا بتوقيت الإمارات (20:00 بتوقيت غرينتش)، حيث يحل بايرن ميونيخ ضيفا على لاتسيو الإيطالي، ويستضيف أتلتيكو مدريد تشلسي اليوم، بينما سيكون الموعد غداً بالتوقيت نفسه بين أتالانتا الإيطالي وضيفه الملكي، ريال مدريد، بجانب مباراة أخرى لا تقل أهمية بين بروسيا مونشغلادباخ الألماني، وضيفه الإنجليزي المتألق أخيرا مان سيتي.

مباريات الأسبوع الثاني في ذهاب ثمن النهائي:

لاتسيو - البايرن 00:00 (24 فبراير)

أتلتيكو - تشلسي 00:00 (24 فبراير)

أتالانتا - ريال مدريد 00:00 (25 فبراير)

مونشغلادباخ - مان سيتي 00:00 (25 فبراير)

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