شكرا لقرائتكم خبر عن جونز غلط غلطة عمره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقال إن معرفة الخصم نصف معركة الفوز عليه لكن لاعب فريق أوكلاهوما الأمريكي سبنسر جونز كاد يفقد عينه في شجار بتاريخ 13 فبراير الجاري لأنه لم يكن يعلم أن خصمه لاعب فنون قتالية مختلطة. وفي التفاصيل، انتشر شريط فيديو لسبنسر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبدأ شجاراً مع شخص في حمام حانة قرب ملعب سونرز لكرة القدم الأمريكية. تفوّه سبنسر ببضع كلمات وأخذ خصمه برادن براون نفساً عميقاً قبل أن يوجه له لكمات متلاحقة ليسقط أرضاً. ويعلق الشخص الذي سجل الشجار ويقول «شخص بحذاء كاوبوي حصر جونز في الزاوية، اضرب على الأرض لتنهي النزال جونز» ثم اندلع شجار جانبي بين شقيق براون وشخص كان برفقة جونز الذي خضع لجراحة عاجلة لإنقاذ عينه اليسرى استمرت 4 ساعات. وكشف برادن عن هويته في «تويتر» بعد انتشار الفيديو وقال:«أتحدث إليكم لمنع الالتباس، أنا الشخص الذي في الفيديو وهذا شقيقي، لسنا عضوين في فريق المصارعة بالجامعة لكننا نصارع مذ كنا نلبس الحفاضات ونمارس الفنون القتالية في القفص منذ سن الـ12، اضطررنا للمواجهة لأنهم لم يمنحونا خياراً آخر». من جانبه، قال محامي جونز إن اللاعب كان يحاول أن يكون حمامة سلام وأنه «كان محظوظاً جداً لأنه لم يفقد عينه».