شكرا لقرائتكم خبر عن الإيفواري ماكورو في الطريق إلى الزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

بدأت إدارة نادي الزوراء العراقي، إجراءات التعاقد مع المحترف الإيفواري أحمد ماكورو، الذي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد والتحق بتدريبات الزوراء تحت إشراف المدرب راضي شنيشل. وقال راضي شنيشل، مدرب الزوراء، إن ماكورو وصل إلى بغداد وسيخضع للفحوص الطبية والاختبار الفني قبل إضافته بشكل نهائي إلى الفريق. مبيناً، أن هناك قناعة بالسيرة الذاتية له، لكن يجب أن يخضع للاختبار قبل أن يضاف لقائمة الفريق بشكل نهائي. ورأى شنيشل أن اللاعب ماكرو سيكون آخر لاعب ينضم إلى الزوراء هذا الموسم في حال حصلت قناعة بمستواه الفني واجتاز الفحص الطبي. يذكر أن الزوراء لديه ثلاثة محترفين هم السوري زاهر ميداني والموريتاني الحسن احويبيب ومواطنه سيدي عبد الله.