النصر يستضيف الهلال في ديربي الموسم

الرياض- عيسى الحكمي

تخلف المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي عن الوحدة التدريبية الأخيرة لفريقه قبل استقبال الهلال مساء اليوم الثلاثاء في قمة الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين، ما حدا بالمدرب الكرواتي الين هورفات للاستعانة بالمهاجم رائد الغامدي بديلاً لهداف آخر نسختين من الدوري. ولم يصدر عن أصفر العاصمة السعودية توضيح لغياب حمدالله لكن الرائج أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية في تدريب الأحد. ويستضيف النصر غريمه الهلال عند التاسعة و30 دقيقة الليلة على ملعب مرسول بارك الجامعي في ختام الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين. ومثلما هي العادة سيكون اللقاء موعداً مرتقباً للإثارة بغض النظر عن مركزي الفريقين في الدوري، حيث يحتل الهلال الوصافة برصيد 36 نقطة، والنصر يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة. ويسعى أصحاب الأرض الذين يدربهم الكرواتي الين هورفات لمصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز على الغريم التقليدي بعدما مني النصر بخسارتين متتاليتين أمام الشباب والفتح، وتضاءلت فرصة الفوز باللقب، وأصبح تحسين المركز هو الأهم في ظل تقارب النقاط مع فرق المؤخرة. في المقابل يسعى الهلال الذي بات يدربه البرازيلي روجيرو ميكالي لحصد النقاط الثلاث وردّ اعتباره من الثلاثية النظيفة التي مني بها قبل 23 يوماً من منافسه على كأس السوبر الذي ذهب للأصفر. ويحمل اللقاء المواجهة الخامسة خلال أقل من 6 أشهر ذهبت ثلاث منها لمصلحة الهلال وواحدة دانت للنصر. كان الهلال قد حقق فوزاً عريضاً على الاتفاق في آخر مباراة 3-1 بينما عاد النصر خاسراً 0-1 من أمام مضيفه الاتفاق، وفي شهر فبراير تدين الأمور عادة للهلال «6 انتصارات مقابل 4». وعزز فوز الشباب أمس على الأهلي 3-0 طموحات الهلال ليبقى الأقرب في المنافسة بجانب الشباب الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة بفضل ثلاث رأسيات لمدافعه أحمد شراحيلي والسنغالي اندياي والأرجنتيني جوانكا. ومنذ عام 2018 تشهد مباريات النصر والهلال إثارة وشراسة غير مسبوقة، فقد التقى الجانبان في 7 مواجهات فاز كلا منهما بثلاث وتعادلاً في مباراة واحدة جمعتهما على نفس الملعب 2-2 عندما كانت ملكيته لصالح الهلال. عناصرياً، استعاد الهلال خدمات مدافعه الكوري جانغ في دفاع الهلال بجانب الحارس عبدالله المعيوف، وفي النصر ضم المدرب هورفات الثنائي سلطان الغنام وعبدالرحمن العبيد للقائمة بعد تماثلهما للشفاء كما يعود نور الدين أمرابط بعد انتهاء إيقافه بسبب تراكم البطاقات. بجانب الديربي، هناك أربع مباريات مرتقبة اليوم، أبرزها لقاء الاتحاد الرابع والفيصلي الثاني عشر، حيث يسعى الأول لمواصلة التقدم أملاً في تعثر ثلاثي المقدمة الشباب والأهلي والهلال ليتقدم العميد، في حين يبحث الفيصلي عن نقاط المباراة للهروب من شبح مراكز المؤخرة، وتدور في الأحساء قمة شرقاوية بين الفتح العاشر والاتفاق السادس بعدما انتعش الأول بفوزه على المتصدر الشباب 2-1، وخسارة الاتفاق من الهلال 1-3. ويستضيف الباطن الثالث عشر القادسية الخامس في لقاء يدخله الأول بظروف صعبة بعد إصابة أغلب عناصره بفيروس كورونا، وأخيراً يستضيف العين الأخير ضمك قبل الأخير في لقاء لا يحمل عنواناً غير البحث عن النقاط الثلاث.