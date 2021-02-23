شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة الأهلي في مباراة سيمبا بدوري الأبطال الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني ، كلاً من : علي لطفي، ومحمد شريف ومروان محسن، وعمرو السولية وأحمد بيكهام، وأيمن أشرف، ومحمد مجدي أفشة.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سيمبا ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد ، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج ، محمود كهربا، جونيور أجايي، والتر بواليا.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

من جانبه ، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق أن سيمبا فريق قوى ومميز، لكن الأهلى جاء هنا لتحقيق الفوز على منافس قوى يتمتع بجماهيرية كبيرة.

وتحدث موسيمانى حول مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية، وتأثير ذلك على مسيرة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن الأمر مختلف تماما، ولكنه استفاد ولاعبو الأهلى من المشاركة التى كانت صعبة للغاية.

وقال موسيمانى، «الأهلى تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة فى كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب فى وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا 3 مباريات في9 أيام، لكن الخبرات التى اكتسبناها من المشاركة فى كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا».

وأضاف موسيماني، « لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه فى البطولة وليس التفكير فى الماضي ، وعن مواجهة سيمبا التنزانى وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني، «ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذى حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة».

وأضاف مدرب الأهلى، «ليس لدينا تغييرات فنية تتعلق بالطقس، ولكن إذا حدثت تغييرات فى الخطة أو طريقة اللعب، ستكون من أجل الفوز على سيمبا التنزانى هنا، هذه مباراة كرة القدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة؛ لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة فى الفوز»

وأشار موسيمانى إلى أن فريق سيمبا التنزانى مميز، لكننا لم نأت هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، ونؤمن فى ذلك على منافس الغد القوى والذى يتمتع بجماهيره وشعبيته الكبيرة هنا.

واختتم موسيمانى تصريحاته قائلا، «درست سيمبا جيدا، وهو يملك عناصر جيدة، خصوصا الموزمبيقى لويس الذى أعرفه حينما كنت مدربا لصن داونز، فضلا عن المهاجم رقم 7، واللاعب رقم 14، وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة فى مواجهة فريق قوى ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة».

