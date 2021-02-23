شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب مباراة سيمبا برفقة السفير ..وموسيماني يعاين أرض الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا؛ لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التوجه الي أرضية الملعب فور الوصول لفحص أرضية الملعب بصحبة الجهاز المعاون.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية امام فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وإستقبل محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، السفير المصري، محمد جابر أبو الوفا، الذي حرص على مرافقة الفريق خلال تحركه من فندق الإقامة إلى ملعب استاد «مكابا» الذي يستضيف المباراة.

وتواجد السفير المصري في تنزانيا وطاقم السفارة المصرية بالكامل في مقر إقامة البعثة، منذ وقت مبكر اليوم؛ للتحرك مع الفريق لملعب المباراة.

يذكر أن السفير المصري في تنزانيا يحرص على تقديم كل الدعم والمساندة لبعثة الأهلي في دار السلام، و التنسيق الدائم مع محمد الدماطي ،عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة.