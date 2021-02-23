شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تتوجه إلى استاد «مكابا» لمواجهة «سيمبا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مقر إقامتها بتنزانيا في طريقها لاستاد مكابا بدار السلام؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

و حرص السفير محمد جابر ابو الوفا سفير مصر في تنزانيا على مرافقة الفريق خلال تحركه من الفندق إلى استاد مكابا الذي يستضيف المباراة. وتواجد السفير المصري في تنزانيا وطاقم السفارة المصرية بالكامل في مقر إقامة البعثة منذ وقت مبكر اليوم؛ للتحرك مع الفريق لملعب المباراة.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

على صعيد متصل ، أكد بيتسو موسيماني أن فريق سيمبا قوى ومميز، لكن الأهلى جاء هنا لتحقيق الفوز على منافس قوى يتمتع بجماهيرية كبيرة.

وتحدث موسيمانى حول مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية، وتأثير ذلك على مسيرة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن الأمر مختلف تماما، ولكنه استفاد ولاعبو الأهلى من المشاركة التى كانت صعبة للغاية.

وقال موسيمانى، «الأهلى تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة فى كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب فى وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا 3 مباريات في9 أيام، لكن الخبرات التى اكتسبناها من المشاركة فى كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا».

وأضاف موسيماني، « لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه فى البطولة وليس التفكير فى الماضي».

وعن مواجهة سيمبا التنزانى وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني، «ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذى حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة».

وأضاف مدرب الأهلى، «ليس لدينا تغييرات فنية تتعلق بالطقس، ولكن إذا حدثت تغييرات فى الخطة أو طريقة اللعب، ستكون من أجل الفوز على سيمبا التنزانى هنا، هذه مباراة كرة القدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة؛ لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة فى الفوز»

وأشار موسيمانى إلى أن فريق سيمبا التنزانى مميز، لكننا لم نأت هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، ونؤمن فى ذلك على منافس الغد القوى والذى يتمتع بجماهيره وشعبيته الكبيرة هنا.

واختتم موسيمانى تصريحاته قائلا، «درست سيمبا جيدا، وهو يملك عناصر جيدة، خصوصا الموزمبيقى لويس الذى أعرفه حينما كنت مدربا لصن داونز، فضلا عن المهاجم رقم 7، واللاعب رقم 14، وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة فى مواجهة فريق قوى ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة».