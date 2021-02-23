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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تتوجه إلى استاد «مكابا» لمواجهة «سيمبا» والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مقر إقامتها بتنزانيا في طريقها لاستاد مكابا بدار السلام؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.
و حرص السفير محمد جابر ابو الوفا سفير مصر في تنزانيا على مرافقة الفريق خلال تحركه من الفندق إلى استاد مكابا الذي يستضيف المباراة. وتواجد السفير المصري في تنزانيا وطاقم السفارة المصرية بالكامل في مقر إقامة البعثة منذ وقت مبكر اليوم؛ للتحرك مع الفريق لملعب المباراة.
ويواجه الأهلي فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
على صعيد متصل ، أكد بيتسو موسيماني أن فريق سيمبا قوى ومميز، لكن الأهلى جاء هنا لتحقيق الفوز على منافس قوى يتمتع بجماهيرية كبيرة.
وتحدث موسيمانى حول مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية، وتأثير ذلك على مسيرة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن الأمر مختلف تماما، ولكنه استفاد ولاعبو الأهلى من المشاركة التى كانت صعبة للغاية.
وقال موسيمانى، «الأهلى تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة فى كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب فى وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا 3 مباريات في9 أيام، لكن الخبرات التى اكتسبناها من المشاركة فى كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا».
وأضاف موسيماني، « لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه فى البطولة وليس التفكير فى الماضي».
وعن مواجهة سيمبا التنزانى وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني، «ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذى حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة».
وأضاف مدرب الأهلى، «ليس لدينا تغييرات فنية تتعلق بالطقس، ولكن إذا حدثت تغييرات فى الخطة أو طريقة اللعب، ستكون من أجل الفوز على سيمبا التنزانى هنا، هذه مباراة كرة القدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة؛ لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة فى الفوز»
وأشار موسيمانى إلى أن فريق سيمبا التنزانى مميز، لكننا لم نأت هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، ونؤمن فى ذلك على منافس الغد القوى والذى يتمتع بجماهيره وشعبيته الكبيرة هنا.
واختتم موسيمانى تصريحاته قائلا، «درست سيمبا جيدا، وهو يملك عناصر جيدة، خصوصا الموزمبيقى لويس الذى أعرفه حينما كنت مدربا لصن داونز، فضلا عن المهاجم رقم 7، واللاعب رقم 14، وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة فى مواجهة فريق قوى ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة».