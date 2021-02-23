شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصل لصيغة تفاهم مع كريم العراقى لتجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو المصرى البورسعيدى لصيغة تفاهم مع كريم العراقى ظهير أيمن الفريق من أجل تمديد تعاقده لتفويت الفرصة على الأندية التي ترغب في التعاقد معه ، بالإضافة لتسويقه بالشكل المناسب وتحقيق اكبر عائد من وراء بيعه .

كان اللاعب قد ربط بين تمديد تعاقده مع الفريق بتقديره ماليا ومساواته باللاعبين القدامى أمثال عمرو موسى وفريد شوقى وأحمد مسعود في ظل صغر سنه وامتلاكه لبعض العروض المحلية والخارجية .

وقد خرج اللاعب من تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية وحل بدلا منه علاء عطا القادم من نادى مصر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية إلا أنه لم ينل رضا الجماهير التي طالبت بضرورة عودة كريم العراقى للتشكيلة الأساسية للفريق .

ومن المقرر أن يسافر اليوم اللاعب للقاهرة لتوقيع عقود تمديد عقده بمكتب سمير حلبيه رئيس النادى على أن يعود بعدها للإنتظام بمعسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم الجمعة المقبل المؤجلة من الجولة التاسعة للدورى .