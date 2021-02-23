باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام أشمون

شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام أشمون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو
الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وزياد أشرف
خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي"
الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وأحمد مودي وطه جمعة ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وإسلام صالح ومحمود الغزالي ومحمد عادل "أمو" ويوسف شريف.
ويدخل المقاصة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري باللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة، ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز في 7 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.
وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بتخطى عقبة أشمون لمواصلة مشوار الكأس بنجاح في ظل الموسم المتميز الذى يقدمه الفريق الفيومى رغم رحيل عدد كبير من نجومه أخرهم هدافه مروان حمدى للزمالك في الميركاتو الشتوى الأخير.
وفى المقابل، يسعى الجهاز الفني لأشمون لتفجير أقوى مفاجآت البطولة عن طريق الإطاحة بالمقاصة مثلما فعل بتروجت مع المقاولون العرب الذى تفوق عليه بثلاثية مقابل هدف ليودع البطولة، وكذلك كوكا كولا الذى تفوق على الإنتاج الحربى بهدف دون رد.