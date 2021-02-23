شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام أشمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة أشمون، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وزياد أشرف

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي"

الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وأحمد مودي وطه جمعة ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وإسلام صالح ومحمود الغزالي ومحمد عادل "أمو" ويوسف شريف.

وتستكمل اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، ففي الثانية والنصف ظهراً يواجه مصر المقاصة نظيره أشمون الذى ينافس في دوري الدرجة الرابعة باستاد السكة الحديد فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية المعروفة عن لقاءات كأس مصر.

ويدخل المقاصة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري باللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة، ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز في 7 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بتخطى عقبة أشمون لمواصلة مشوار الكأس بنجاح في ظل الموسم المتميز الذى يقدمه الفريق الفيومى رغم رحيل عدد كبير من نجومه أخرهم هدافه مروان حمدى للزمالك في الميركاتو الشتوى الأخير.

وفى المقابل، يسعى الجهاز الفني لأشمون لتفجير أقوى مفاجآت البطولة عن طريق الإطاحة بالمقاصة مثلما فعل بتروجت مع المقاولون العرب الذى تفوق عليه بثلاثية مقابل هدف ليودع البطولة، وكذلك كوكا كولا الذى تفوق على الإنتاج الحربى بهدف دون رد.