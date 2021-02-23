شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة اليد تحمّل حسن مصطفى قرار إيقاف هشام نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل تسيطر على الوسط الرياضى بصفة عامة وأسرة كرة اليد بصفة خاصة، بعد إعلان حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد عن اتخاذ المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى قرارا بالإجماع بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى واللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 بعد النجاح المبهر فى تنظيم المونديال بحجة اختراق الفقاعة الطبية.

تساؤلات عديدة تسيطر على الشارع الرياضى، خاصة أن اختراق الفقاعة الطبية لرئيس اللجنة المنظمة وعدم رجوعه إليها مرة أخرى لم يؤثر بالسلب على أى شخص تواجد فى الفقاعة، لا سيما وأنه ليس فردا من أفراد الجهاز الفنى أو أحد اللاعبين.

تحمّل أسرة كرة اليد المصرية حسن مصطفى مسئولية إيقاف هشام نصر، بسبب عدم وقوفه بجانب نصر الذى لم يرتكب خطأ فادحا، خاصة أنه ليس له تداخل مع أى من أعضاء الفرق المشاركة ولا يتقابل معهم طوال أيام البطولة، بالإضافة إلى التصريح الغريب لحسن مصطفى بأنه اتخذ هذا القرار أثناء البطولة ولم يتم تفعيله حتى انتهاء المنافسة، والذى يوضح نية رئيس الدولى لليد فى إقصاء نصر فى توقيت يجب أن يقدم له الشكر بعد النجاح المبهر الذى حققه فى تنظيم البطولة التى أقيمت على أرض مصر ونالت احترام العالم أجمع.

أسرة اليد ترى أن هشام نصر له دور كبير مع باقي أعضاء الاتحاد في تنظيم بطولة اليد وخروجها بشكل جيد، فى التعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة، والتى قامت بدور كبير لتقديم بطولة كبيرة نالت إشادة العالم، بل إن هناك دولا ستنظم بطولات خلال العام الحالى طلبوا الاطلاع على التجربة المصرية من أجل تطبيقها في البطولات التى ينظموها.