شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محترفين يغيبون عن اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتغيب أربعة لاعبين محترفين عن اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر المقرر له 20 مارس المقبل، لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا، حيث يرتبط الرباعى محمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي، ومحمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى، بمباريات مع فرقهم في الدوريات يوم 21 مارس.

ويواجه أستون فيلا نظيره توتنهام بالجولة الـ18 للدورى، بينما يلتقى أرسنال مع ستهام يونايتد في الجولة الـ29، ويواجه جالاتا سراي فريق تشايكور ريزا سبور بالجولة 31 للدوري التركى، ويواجه اتحاد جدة فريق الرائد السعودى بالجولة 24 للدورى.

وقرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر المنتخب بالقاهرة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، على أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم إلى نيروبي 22 مارس، تمهيدا لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واستقر الجهاز الفني علي بدء معسكر المنتخب الوطني في القاهرة بداية من يوم 20 مارس على أن يكون السفر يوم 22 لخوض اللقاء من خلال الطائرة الخاصة التى وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر المغلق لمواجهة جزر القمر بالقاهرة يوم 29 مارس في آخر جولات التصفيات.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة سفر اثنين من اللجنة مع بعثة منتخب مصر الأول إلى كينيا، حيث يلتقى المنتخبان فى تصفيات أمم أفريقيا 2022، وتقرر سفر رئيس اللجنة الثلاثية مع البعثة ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.

في سياق مختلف، كشف سيد معوض مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول سيتواجد فى معسكر الفراعنة المقبل، وقال معوض فى ندوته بـ"الخليج 365"، إن صلاح سيتواجد في معسكر الفراعنة واللاعب لدية رغبة كبيرة لذلك، ولن تمنعه كوورنا من التواجد بسبب السفر، ووجود صلاح سيفرق الكثير من قوة الفراعنة، خاصة أنه لم يتواجد مع المنتخب الحالي سواء في مباراتي كينا و جزر القمر وتوجو بسبب الإصابة وكوورنا.

وأشار معوض إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب على تواصل دائم مع محمد صلاح، وأن نجم ليفربول تواجد في معسكر توجو للانضمام واللعب لكن الإصابة بكورونا منعته.