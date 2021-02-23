شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن بطل الاسكواش يحتفل بعيد ميلاده رقم 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل البطل المصرى طارق مؤمن، لاعب نادى الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، اليوم السبت بعيد ميلاده رقم 33، حيث ولد مؤمن فى القاهرة عام 1988.

وحصد طارق مؤمن العديد من البطولات في مسيرته الاحترافية بلعبة الاسكواش، حيث توج ببطولة ماكاو المفتوحة في الصين عام 2014، بطولة كولومبيا المفتوحة للاسكواش عام 2012، ماليزيا المفتوحة عام 2012 بعد الفوز على محمد الشوربجي المصنف الول عالمياً في المباراة النهائية عام 2012 .

وتعد بطولة العالم لرجال الاسكواش التى حصدها طارق مؤمن في عام 2019، هي الأبرو في تاريخ طارق مؤمن عبر مسيرته مع لاسكواش.

طارق مؤمن متزوج من البطلة رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً سابقاً لسيدات الاسكواش، ويعد الثنائى هما أول زوجان يحصدان بطولة العالم فى لعبة واحدة وفى الرياضة عموما.

وفي إنجاز فريد للرياضة المصرية على وجه العموم وداخل لعبة الإسكواش على بصفة خاصة دخل الزوجان المصريان، طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الإسكواش، ورنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة المعتزلة والمصنفة الأولى سابقاً للسيدات، موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. جاء دخول الثنائي المصري للموسوعة على خلفية تتويجهما ببطولة العالم في لعبة الإسكواش، كأول زوجين يتوجان ببطولة واحدة معًا وفي نفس اللعبة أيضًا.

وكانت رنيم الوليلي قد حصدت لقب بطولة العالم في عام 2017، فيما حصد طارق مؤمن اللقب في 2019، وفاز طارق مؤمن فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزيلاندي بول كول المصنف الخامس عالميًا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-4

كما حصد طارق مؤمن وصافة العديد من البطولات مثل بطولة الأبطال عام 2018، قطر كلاسيك عام 2017، هيوستن عام 2017، السويد المفتوحة عام 2016، كأس جراسهوبر عام 2014، ماليزيا المفتوحة عامي 2010 و 2013، بطولة العالم لفرق الاسكواش عام 2013.