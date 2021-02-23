شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لهشام نصر للرد على قرار إيقافه من الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد هشام نصر رئيس الإتحاد المصرى لكرة اليد مؤتمر صحفى فى الرابعة و النصف مساء اليوم بأحد فنادق الزمالك للرد على قرار الاتحاد الدولى لليد برئاسة حسن مصطفى بشأن إيقافه لمدة عام على خلفية إختراف الفقاعة الطبية فى بطولة العالم .

ومن المقرر أن يكشف نصر خلال المؤتمر تداعيات هذا القرار الذى اتخذ ضده و لماذا فى هذا التوقيت بعد نجاح البطولة .

وكان المهندس هشام نصر قد أكد أن مصر لديها كوادر على أعلى مستوى في كل شيء وقادرة على تحقيق المستحيل، واتحاد اليد به كل التخصصات وطموحنا لا يقف عند حد.

وقال هشام نصر "غلطان من يعتقد أنه فاهم في كل شيء والتميز الإدارى هو وضع كل شخص في المكان الصحيح والتعامل كمجلس نعمل على قلب رجل واحد، ولا نتخذ قرارا فرديا، ولكن يتم مناقشة أي قرار قم نجتمع على قرار واحد ونقوم بتنفيذه، ومجلس إدارة اليد على قلب رجل واحد، ولدينا كوادر على أعلى مستوى في اتحاد اليد بكل التخصصات وطموحنا لا يقف عند حد".

وأضاف رئيس اتحاد اليد: "لأول مرة في التاريخ أن يرسل الرئيس رسالتين للتهنئة بعد مباراتين لم نكسبهما أمام سلوفينيا انتهت بالتعادل، وبعد مواجهة الدنمارك وخسرناها. وده وسام على صدر كل لاعبى كرة اليد ومسئوليه".

وتابع هشام نصر: "خسارة مباراة الدنمارك تسببت في حزن عميق داخل كل لاعبى الفريق وكان نفسنا نعمل حاجة أقوى من كدة، ومشاعر اللاعبين أثرت فيا وسقف الطموحات أصبح عاليا جدا".

أوضح هشام نصر: "بعد الاحتجاجات الكثيرة من دول أوروبا على إقامة البطولة قبل 4 أشهر من البطولة تسبب في بعض القلق على إلغائها، ولكن قرار الدولة المصرية القاطع بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد دون تأجيل أو تردد أكد قوة وقدرتها على التحدى".

وأضاف: "اليابان قدم مبكرا لمصر من أجل الاستفادة من التجربة المصرية في تنظيم أولمبياد طوكيو، ونجهز فترة الإعداد لأولمبياد طوكيو مبكرا وسنبدأها بمواجهتين مع منتخب إسبانيا في إسبانيا في شهر مارس، وقرار احتراف اللاعبين في يد الأندية ولا نملك سوى النصح لها".

واستطرد هشام نصر: "نسير بنظام يسمى نادى المنتخب وهو تدريب لاعبى المنتخب يومين أسبوعيا بشكل إجبارى لكسر التعصب وتحقيق الاندماج الدائم لهم وهذا النظام مطبق على كل المنتخبات سواء ناشئين أو كبار رجال ونساء