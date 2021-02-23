شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله يحكى كواليس ضرب النحاس بـ "سكينة" فى مباراة الإسماعيلى وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

روى محمد عبد الله ظهير أيمن الأهلي والاسماعيلي السابق، كواليس مواجهة سابقة مع سيمبا التنزاني، عندما كان لاعباً بين صفوف الاسماعيلي، وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" لاعبت سيمبا عندما كنت في الاسماعيلي، وكسبنا سيمبا 2/1 على أرضنا، وفي مباراة العودة تم لعبها على يومين حيث تم إلغائها بسبب الأمطار في اليوم الأول ولعبنا في اليوم التالي وعماد النحاس تعرض للضرب بسكينة بعد هذه المباراة، وجدناهم كتبوا لنا على جدران غرف الملابس "تريدون أو لا تريدون سنسحقكم بالسابعة".

أضاف عن توقعاته للقاء الأهلي مع سيمبا اليوم: الأهلي قادر على الفوز على سيمبا رغم صعوبة دور المجموعات، والأهلي له نظام محدد في المباريات الأخيرة وإذا غير الطريقة لن يكون هناك تغيير كبير في اللاعبين، وعن نفسي أفضل طريقة 4/3/3.

أضاف: محمد شريف اتظلم بشكل واضح في الأهلي، قبل ضم بواليا كان هو اللى شايل الفريق، وفي وجود بواليا أياً كان اللاعب الذى سيبدأ فالنتيجة هي الأهم، وموسيماني هو الأقرب وهو الأحق باختيار اللاعبين وله طريقته التى يحتاج إلى لاعبين محددين لتنفيذها.

واصل: الأهلي قادر على الخروج من مباراة سيمبا بثلاث نقاط وحتى لو خرج بنقطة هذا أمر جيد خارج ملعبه، أنت في النهاية تجمع النقاط لتحافظ على مركزك بالمجموعة.

واختتم: بيكهام أو أكرم توفيق مختلفين نوعاً ما في طريقة لعبهم، وأكرم لديه شراسة دفاعية ونزعة هجومية لكن بيكهام مميز دفاعياً أكثر من الهجوم، ويمكن للثنائي تعويض محمد هاني بحسب خطة المدير الفني وحاجته للهجوم أو الدفاع، وأعتقد أكرم هو أقرب بديل لمحمد هاني.