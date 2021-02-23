بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد وبيترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الوداد المغربي وبيترو أتلتيكو الأنجولي، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

وينقل بث مباشر الوداد وبيترو أتلتيكو على قناة بي ان سبورتس HD8، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة بين سبورت ماكس 6 الفرنسية.

وتقام مواجهة الوداد وبيترو أتلتيكو على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت المغرب، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ويتواجد الوداد المغربي وبيترو أتلتيكو الأنجولي في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من، حوريا كوناكري الغيني، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ولم يلعب الوداد في الجولة الأولى أمام كايزر تشيفز بعدما رفضت السلطات المغربية استقبال ممثلي جنوب أفريقيا، نظرًا لتفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في البافانا بافانا.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة لقاء الوداد وكايزر تشيفز، يوم 28 فبراير الجاري، في دولة بوركينا فاسو، وسيتولى إدارة المواجهة الحكم التونسي “صادق السالمي”.

في المقابل، يتذيل نادي بيترو أتلتيكو ترتيب المجموعة، بعدما خسر أمام حوريا الغيني في الجولة الأولى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت يوم السبت 13 فبراير الجاري، على استاد 28 سبتمبر بمدينة كوناكري.

وسبق وأن ألتقى الوداد وبيترو أتلتيكو في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019، وانتصر الفريق المغربي في مباراة الذهاب بنتيجة (4-1)، بينما سيطر التعادل الإيجابي على مباراة الإياب في أنجولا بنتيجة (2-2).

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