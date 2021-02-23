بث مباشر | مشاهدة مباراة المريخ وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

وينقل بث مباشر المريخ وفيتا كلوب على قناة بي ان سبورتس HD6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “نوفل الباشي”، كما تنقل على قناة بين سبورت ماكس 4 الفرنسية.

وتقام مواجهة المريخ وفيتا كلوب على ملعب المريخ، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر والسودان، 16:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من، الاهلي المصري وسيمبا التنزاني.

ويدخل فريق المريخ السوداني المباراة، متذيلًا ترتيب المجموعة الأولى دون رصيد، بعد خسارته أمام “الاهلي” المصري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي 16 فبراير 2021 على ملعب القاهرة الدولي.

على الجهة المقابلة، تعرض فيتا كلوب الكونغولي للخسارة ايضًا في الجولة الأولى أمام “سيمبا” بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 12 فبراير 2021 على ملعب الشهداء بمدينة كينشاسا.

وسيسعى الفريقان اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل البقاء داخل دائرة المنافسة على الصعود إلى دور ثمن النهائي.

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