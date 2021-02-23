شكرا لقرائتكم خبر عن بلاكمور يكشف بعض أسرار فيرجسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق كليتون بلاكمور عن تفاصيل العمل تحت قيادة سير أليكس فيرجسون عندما تولى تدريب الفريق في عام 1986. وقال بلاكمور الذي أمضى 8 سنوات مع فيرجسون أن المدرب ألغى ثقافة شرب الكحول عند اللاعبين في نهاية الاسبوع. وأضاف:«كان يتمتع بنظرة سابقة لعصره، كان يجبرنا على حضور التمرينات يوم العطلة كي يمنعنا من السهر والشرب قبلها وهو شيء لم نختبره قبلاً في النادي». وتابع بلاكمور الذي حصد لقب البرمييرليج وكاس الاتحاد وكأس السوبر الأوروبي مع اليونايتد:«كان متواضعاً جداً ولم يكن عندنا سوى معالج واحد، جيم ماكجريجور، لذلك كان يقوم بتدليك سيقان اللاعبين، بل غسل ساقي مرة، كان كل شيء يفعله معنا يكتب في الصحف في اليوم التالي ويتساءلون: أليس عندهم طاقم كاف ؟ كان عندنا فيرجسون ومساعده آرشي والمعالج ماكجريجور فقط». واشتهر فيرجسون بحزمه في غرفة الملابس ورمى مجفف الشعر مرة على نجمه ديفيد بيكهام عام 2003 ويعلق بلاكمور:«كان صارماً جداً لدرجة أنه لم يتحدث معي بكلمة شهراً كاملاً لأنني فوّت جولة قبل الموسم بسبب شهر العسل، لم يكن بيدي حيلة، استدعى الفريق قبل أسبوع من موعد التجمع الذي اعتدنا عليه مع المدرب السابق، بررت له موقفي لكنه مع ذلك رفض التحدث إليّ شهراً، بعد الشهر جاء وقال لي «ستلعب أمام توتنهام».