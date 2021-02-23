شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف جنيه وراء تجديد شكوى أسوان ضد بوسكا بعد التوقيع للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسر نادى أسوان سبب تجديد شكواه ضد أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى السابق، والذى وقع لنادى أسوان فى يناير الماضى، قبل أن يوقع أيضاً لفريق الإنتاج الحربى، وكشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادى كان قد تنازل عن شكواه ضد بوسكا فى وقت سابق بعد الحصول على وعد بسداد 200 ألف جنيه من اللاعب.

وأضاف أمين أن الشكوى تجددت من نادي أسوان ضد بوسكا بعد عدم سداد المبلغ المتفق عليه بين الطرفين .

وأكد أحمد بوسكا، حارس مرمى الانتاج الحربي، فى وقت سابق، أنه كان يطمح إلى استكمال مسيرته الكروية مع النادي المصري خاصة بعد النجاحات التى حققها مع الفريق البورسعيدي، وقال بوسكا في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": النادي المصري كانت فترة ذهبية بالنسبة لي وشرف لأي لاعب أن يمثل المصري، وصلت مع النادي إلى نهائي الكأس والسوبر ودخلت الخزينة أكثر من 200 مليون جنيه، والمصري سبب في شهرتي وبشكل الناس اللى وقفت جنبي، وكان نفسي أبطل كرة في المصري، ولكن أنا في ناد كبير أيضا الآن، وأتمنى التوفيق للإنتاج.

وأضاف: بشكر علاء عبد العال وأحمد عبد العال على تجهيزهما لي في أسوان في الفترة الماضية، والإنتاج فريق كبير، ونتمنى أن نعود إلى مكانتنا الطبيعية بالدوري، وشاركت في مباراة واحدة حتى الآن، وسندخل في معسكر لتعديل الأمور لنساعد بعض ونخرج من هذه الأزمة.

واختتم: هناك اجتماع بين اللاعبين، والخبرات يجب أن يكون لها دور في هذه الفترة، ولدينا حوافز ودوافع معنوية لعودة الإنتاج.