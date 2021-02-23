شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكسر الزمالك عقدة الأندية المصرية أمام السنغال في بطولات أفريقيا خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدف كبير يسعى له فريق الزمالك عندما يواجه نظيره تونجيث السنغالى في اطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا ، باللقاء الذى يقام اليوم في السادسة مساء ، على ملعب لات ديور في السنغال .

موعد مباراة الزمالك مع تونجيث السنغالى في السادسة من مساء اليوم ،في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا ، محتلا ثالث المجموعة الرابعة في البطولة الافريقية .

فبخلاف الفوز في المباراة ، و التقدم خطوة نحو اللقب الافريقى ، يطمح الفريق الأبيض ، لكسر عقدة كبيرة للأندية المصرية أمام نظيرتها السنغالية عندما تلعب اندية الفراعنة خارج الأرض .

سبق و ألتقت الفرق المصرية مع نظيرتها السنغالية في 5 مواجهات لم تحقق فيها الفرق المصرية الفوز ، بل انتهت 4 منها الخسارة، مقابل تعادل وحيد فقط ، حققه الأهلى .

الزمالك ألتقى مع دنيامبور السنغالى عام 2000 ، في إياب دور الثمانية من ابطال الكؤوس الافريقية ، وخسر الأبيض بهدف بالسنغال

وفى النسخة الماضية من البطولة خسر الزمالك امام جينيراسيون فوت بنتيجة 2\1 ، خارج الأرض أيضا .

بالانتقال الى الاهلى التقى مع جان دراك في عام 2000 بدورى ابطال افريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما .، وفى عام 2002 خسر الأحمر من نفس الفريق بدور المجموعات من بطولة افريقيا بهدفين مقابل هدف بالسنغال أيضا .

ولم تتوقف مواجهات الفرق المصرية مع أندية السنغال عند الأهلى والزمالك فقط ، فسبق و التقي مصر المقاصة مع جينيراسيون فوت بالدور التمهيدى من دورى ابطال افريقيا ، وخسر الفرق الفيومى بهدفين دون رد .