شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى تونجيث السنغالى وإجهاد الطيران فى دورى أبطال أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، عندما يحل ضيفا على فريق تونجيث السنغالي بالجولة الثانية لدور المجموعات دوري ابطال افريقيا.

فريق الزمالك يدخل مباراة اليوم محملا بعبء وطول رحلة السفر التي استغرقت ما يقرب من 24 ساعة بسبب بعض الأخطاء في حجز شركة الطيران، رغم أن إدارة النادى وفرت طائرة خاصة لتوفير الراحة للاعبين إلا أن بعض الأخطاء تسببت فى تواجد الفريق فى مطار الجزائر لما يقرب من 16 ساعة.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، على استغلال رحلة الطيران الشاقة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دراسة المنافس السنغالي.

وقام المدير الفني للزمالك بمشاهدة فيديوهات للفريق السنغالي لدراسته في ظل ضيق الوقت ، وخاض الفريق مرانا خفيفا فور الوصول قبل خوضه المران الرئيسي امس والذي استقر فيه باتشيكو علي التشكيل الذي سيخوض المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي باتشيكو مباراة الزمالك وتونجيث بتشكيل مختلف عن الذي خاض به الزمالك مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدورى بسبب غياب سيف الجزيري غير المقيد أفريقياً، وحازم إمام ومحمود الونش للإصابة، حيث يدفع باتشيكو بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي، وأمامه الرباعى حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح، وفى الوسط طارق حامد وإمام عاشور، أمامهما الرباعي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

فى المقابل فان فريق تونجيث السنغالي فجر مفاجأة بإقصائه فريق الرجاء الرياضي المغربي من الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات، بالفوز عليه بركلات الترجيح.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق تونجيث السنغالي 425 ألف يورو فقط، طبقا لموقع ترانسفير ماركت.

ومن المنتظر أن يدخل تونجيث اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: باي سيسيه

خط الدفاع: الحاج عبدولاي ديوب – مامادو سيك – مالك ندوي – بابي سو

خط الوسط: بابا ساكو – إبراهيما ماني – بابي نداي

خط الهجوم: جبريل سيلا – بول باسيني – بايي ديوب