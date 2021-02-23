شكرا لقرائتكم خبر عن لوك إيميل: حارس المرمى نقطة ضعف سيمبا والجماهير ستصل لـ 45 ألفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف لوك إيميل المدير الفني السابق لطلائع الجيش ويانج أفريكانز، عن أبرز نقاط القوة والضعف في فريق سيمبا التنزانى قبل المباراة المرتقبة مع الأهلي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال إيميل في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": سيمبا لديه خط هجومي جيد ومجموعة متميزة من اللاعبين الأكفاء، ولديه هداف هو رقم 10، ونقاط الضعف تتلخص في خط الظهر لأن الدفاع ليس سريعاً والحارس أيضاً لديه بعض الأخطاء، والمواجهة لن تكون سهلة على الأهلي، فليس سهلاً أن تهزم سيمبا.

أَضاف: عندما كنت مع يانج أفريكانز لم أهزم سيمبا وتعادلت معه فقط، وسيكون هناك أكثر من 45 ألف مشاهد، وعندما يلعب سيمبا أو يانج أفريكانز فالاستاد سيكون ممتلئ بالكامل، وتزيد الجماهير عن سعة الاستاد أيضاً، هذا فريق كبير لديه الخبرة ولديه مدرب جيد، هذا كله عوامل ضغط على الأهلي ولكن الأهلي فريق جيد أيضاً ولديه الخبرة وقادر على التغلب على تلك الجهود.

زاد: الجماهير لن تشجع سيمبا فقط اليوم، وأعتقد أن جماهير يانج أفريكانز ستشجع الأهلي أيضاً، والأهلي قدم أداء جيد في مونديال الأندية ولكن لابد أن يكون الأداء على الملعب هو الفيصل واللعب في بطولة عالمية شئ وفي أفريقيا شئ أخر.

واختتم: أحببت أنا وزوجتي وجودنا في مصر كثيراً، ورئيس نادي طلائع الجيش طلب مني العودة في نهاية الموسم ووافقت، ومصر أعجبتنا كثيراً، ومعظم لاعبي طلائع الجيش يطلبون مني العودة، وبسام وخالد سطوحي وإسلام جمال لا يزالون يتواصلون معي وكذلك كابوريا وأتابع كل المباريات في الدوري المصري، وأتوق للعودة إلى مصر، ولكن حتى الآن لم تصلني عروض وأنتظر أي فرصة تعرض علي في مصر ولن أتردد في قبولها، والطلائع أعاد المدرب الذى كان يدربهم قبل عدة أشهر، وكان هناك مدربين أكفاء في مصر مثل جوزية، وأتابع الإسماعيلي، وأتوقع أن يحقق الاسماعيلي نتائج جيدة في المباريات المقبلة والدوري المصري من أفضل دوريات أفريقيا.