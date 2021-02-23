شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد نهائى كأس سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن موعد نهائى كأس السيدات، ومكان إقامة مباراة النهائى، وكذلك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

من المقرر أن يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع سبورتنج لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة، وتقام المباراة يوم السبت 27 فبراير الجارى، بصالة الشباب و الرياضة بـ 6 أكتوبر، بينما يلتقى هليوبوليس مع مصر للتأمين لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع، بنفس الصالة ونفس اليوم أيضا ، على أن تقام مباراة الثالث و الرابع في الرابعة مساءا ، بينما مباراة البطل في السابعة من نفس اليوم .

ونجح فريق سبورتنج في تحقيق بطاقة التأهل الأولى إلى دور النهائي من المسابقة، بعد أن حقق الفوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 103 /66 في اللقاء الذي أقيم بينهما بنصف النهائي ، بينما وصل الاهلى الى المباراة النهائية بالتغلب على نظيره هليوبوليس بنتيجة 80/ 68.

وكان الاتحاد السكندرى قد حقق بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال بعد التغلب على الأهلى في المباراة النهائية، وتوج باللقب ليجمع بين الثنائية وهى بطولتى الدورى.