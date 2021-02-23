شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: بيع الجزيري كان ضرورياً ولدينا بدائل وثقتنا كاملة في النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثقة النادي بشكل كامل في القدرات الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق وفي اللاعبين أيضاً وقال عادل في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الفوز على الجونة كان صعباً بعد أن تأزمت الأمور في أخر 10 دقائق والضغوط الصعبة على اللاعبين كان السبب في حدوث الأخطاء في الدقائق الأخيرة، ولكن التوفيق حالفنا بعد الأداء الذى قدمه اللاعبين خلال المباراة.

أضاف: لدينا جهاز فني على أعلى مستوى، ولاعبين لديهم إخلاص وحب للنادي، ويجب ألا ننسى أن هذا الفريق هو من احتل المركزين الخامس والرابع في أخر موسمين وأعاد المقاولون إلى أفريقيا بعد غياب 15 سنة.

زاد: كان يجب أن نصبر عليهم ونعالج الأخطاء، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق دائماً، التخلي عن الجزيري جاء في وقت مناسب، سيف الجزيري هو أول من أصيب بكورونا، وبعد مشاركته كنا متعثرين أيضاً، واللاعب تلقى عروضاً من داخل وخارج مصر وكان يجب أن ينتقل إلى مرحلة جديدة.

استكمل: المقاولون العرب لديه البدائل في الهجوم وغير قلقين، وسيتواجد أخرين قادرون على السد في هذا المركز.

واختتم: لا شك أن مباراة الجونة منحت اللاعبين ثقة خاصة أن الجونة متقدم في الدوري وله مكانته بالموسم الجاري، وثقتنا ما زالت مستمر وستظل كذلك ونتمنى أن التوفيق يحالف اللاعبين في المباريات المقبلة.