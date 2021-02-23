شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد آخر محاضرة فى الأهلى قبل مواجهة سيمبا بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة ختامية للاعبين قبل التحرك لملعب "مكابا" فى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا، وتبدأ المحاضرة فى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ويشرح موسيمانى خلالها للاعبين طريقة اللعب فى مواجهة اليوم أمام سيمبا التنزانى.

ويعلن تشكيل الفريق قبل التحرك لملعب المباراة ويسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة، فى إطار سعيه لحسم الصدارة والتأهل مبكرا عن هذه المجموعة.

ويحل فريق الأهلى ضيفا على سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على استاد بنجامين مكابا "الملعب الوطني" بمدينة دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يبحث خلالها الفريقان عن تحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة الأولى التى يتقاسهما الفريقان برصيد 3 نقاط بعد الفوز فى الجولة الافتتاحية على حساب المريخ السودانى وفيتا كلوب الكونغولي.

ويسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم من أجل مواصلة عروضه القوية تحت قيادة بيتسو موسيمانى المدير الفني، والذى ساهم فى تتويج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال إفريقيا بعد غياب 7 سنوات، وقيادته للمشاركة فى كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية، بخلاف اكتساب لاعبيه خبرات كافية تؤهلهم للعب تحت ضغوط عصبية وذهنية، ومن أجل العودة إلى القاهرة وهو على صدارة مجموعته.

وحفظ موسيمانى لاعبيه عدداً من الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها فى مباراة سيمبا اليوم من خلال فرض الأهلى لأسلوب لعبه المعتاد فى الاستحواذ على مجريات المباراة والتحكم فى الكرة، مع تضييق المساحات أمام لاعبى سيمبا، وكذلك استغلال الثغرات الموجودة فى صفوف سيمبا والتى اكتشفها الجهاز الفنى خلال متابعته لمباريات بطل تنزانيا الأخيرة.