شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. توبيخ حسن شحاتة يشعل حماس الفراعنة أمام البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة، التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق الكواليس التى دارت داخل غرف الملابس بين شوطى مباراة مصر والبرازيل فى كأس العالم للقارات 2009، والتى انتهت بفوز البرازيل بنتيجة 4 / 3.

وقال زيدان فى تصريحات سابقة: "المعلم استطاع أن يخرج أفضل ما لدينا فى تلك المباراة، فبين شوطى اللقاء شاهدنا شخص آخر، فكانت لأول مرة نرى حسن شحاتة غاضبا لتلك الدرجة، ووبخ جميع اللاعبين، رغم أننا كنا سعداء بتسجيل هدف فى شباك البرازيل".

وأضاف زيدان: "حسن شحاتة كان يرى أننا الأفضل على أرض الملعب، وطالبنا بالقتال لتحقيق الفوز، وقال لنا أنا مش جاى أتغلب، وبالفعل فى الشوط الثانى نجحنا فى تسجيل هدفى التعادل وأصبحت النتيجة 3 / 3 قبل أن يرتكب أحمد المحمدى الخطأ مع كاكا ويتسبب فى حصول البرازيل على ركلة جزاء".