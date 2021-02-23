شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم ليوبار الكونغولى بهدفين ويتوج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 23 فبراير 2013 توج النادى الاهلى بطلاً للسوبر الأفريقى للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد تغلبه على فريق ليوبار الكونغولى خلال المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب فى الإسكندرية بهدفين مقابل هدف، وقدم الأهلى تحت قيادة حسام البدرى وقتها مباراة قوية وأضاع العديد من الأهداف بالشوط الأول، وتمكن الثنائى رامى ربيعة ومحمد بركات من إحراز هدفى الفوز فى الدقيقتين 56 و70، فى حين أحرز هدف ليوبار الوحيد رودى فى الدقيقة 79 .

خاض المارد الأحمر المباراة بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا 2012 فيما كان ليوبار الكونغولى بطلا للكونفدرالية 2012.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: شريف إكرامى – وائل جمعة – شريف عبد الفضيل – أحمد شديد قناوى – رامى ربيعة – محمد نجيب – حسام عاشور – محمد بركات “سعد سمير” – عبدالله السعيد – أحمد عبد الظاهر “عماد متعب” – السيد حمدى “محمود تريزيجيه”.

وعلى مدار التاريخ نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.