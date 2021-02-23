شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدرس طيران تريزيجيه والننى ومصطفى محمد إلى كينيا مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدرس الجهاز الإدارى لمنتخب مصر، حجز تذاكر طيران للثلاثى محمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي، ومحمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى من لندن وتركيا إلى كينيا مباشرة، نظرا لارتباطهم بمباريات مع فرقهم يوم 21 مارس المقبل، في الوقت الذى تطير فيه بعثة الفراعنة إلى نيروبي يوم 22 من نفس الشهر لذا يفكر الجهاز الفني في هذا الأمر تجنبا لإجهاد اللاعبين.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، خوض تدريبين فى كينيا يومىّ 23 و24 مارس المقبل ، قبل المباراة التى تجمع الفريقين يوم 25 من نفس الشهر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

وطلب حسام البدرى مدرب المنتخب من الجهاز الادارى بقيادة محمد بركات ، البحث عن ملعب تدريب مناسب فى كينيا لخوض مران يوم 23 مارس قبل خوض المران الأخير يوم 24 على ملعب المباراة.