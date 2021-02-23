شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق أشمون فى مباراته اليوم أمام مصر المقاصة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم، فريق أشمون لكرة القدم بمحافظة المنوفية، فريق مصر المقاصة فى الدور ال32 لبطولة كأس مصر، على ملعب السكة الحديد .

ومن المقرر أن تضم قائمة اللاعبين المرشحين لمباراة المقاصة " أحمد العشماوى الحارس الاساسي، يوسف شعبان الحارس، محمود عمار، ابراهيم حسن ، سعيد شكري، محمود شعبان، شعبان مصطفي، محمود عبدالمنعم، شعبان جمال، رمضان تكا، علاء محمود، محمد ذكي، احمد عبودة، محمد المشد، علاء حسني، محمد خيري، مهند ابراهيم، احمد شيكا، اشرف عبدالعليم، احمد عواد .

تأسس النادى عام 1976 ، وضم رؤسائه السابقين الدكتور عبدالله عباس، المهندس سليمان ابوزيد، المحاسب فايد فايد، المهندس صبحى المنوفى اللواء علاء بازيد .

ويضم المجلس الحالى " محمد صلاح حمادة ، الكابتن طارق عبدالنبى النائب، الكابتن أحمد الشماع ، الكابتن سامى محليين، الكابتن أحمد عبدالقادر، الكابتن محمد عبدالصافي، الكابتن أحمد ابوحداية ، الكابتن محمود الطباخ، الدكتور محمد المحروقى .

مر فريق الكرة بمراحل بدرجات الدورى الى الدرجة التانية سنة 89 ، ثم توقف نشاط الكرة لفترة لعدم وجود موارد مالية، ثم استئنف النشاط سنة 1998 وصعد الفريق للقسم الثالث 2004 واستمر ثلاث مواسم ، ثم هبط الى الدرجة الرابعة 2008 نتيجة عدم وجود إمكانيات مادية وعدم وجود ملعب خاص بالفريق الأول للكرة، ثم صعد فريق صعد الثالثة فى 2010 ، ثم هبط الى الرابعة فى 2015.

ويضم الجهاز الفنى الكابتن أحمد الشماع، المشرف العام على الكرة نجم جمهورية شبين وسرس الليان ومنوف وكفر الزيات، الكابتن طارق عبدالنبى المدير الفني، إبراهيم السحرب المدرب العام، محمد حمدى مدير الكرة، محمد مصطفى مدرب حراس، اسلام جمال اخصائى علاج طبيعي، أحمد ابوحداية المدير الإداري، محمود الطباخ مدير التعاقدات، نبيل نصر المنسق العام .