شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد التحرك لملعب مباراة سيمبا فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فندق إقامة البعثة فى الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ بتوقيت القاهرة متوجها إلى استاد "مكابا" فى دار السلام بتنزانيا؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا.
ويبدأ تحرك الفريق إلى ملعب المباراة، فور انتهاء المحاضرة الختامية لبيتسو موسيماني، المدير الفني، التي ستبدأ في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ويشرح خلالها طريقة اللعب في مواجهة اليوم، أمام سيمبا بطل تنزانيا، ويعلن التشكيل الذي سيخوض المباراة.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا، في المباراة التي تنطلق الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد مكابا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا الذي يحتل المركز الثاني.
على صعيد متصل أكد بيتسو موسيمانى أن فريق سيمبا قوى ومميز، لكن الأهلى جاء هنا لتحقيق الفوز على منافس قوى يتمتع بجماهيرية كبيرة.
وتحدث موسيمانى حول مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية، وتأثير ذلك على مسيرة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن الأمر مختلف تماما، ولكنه استفاد ولاعبو الأهلى من المشاركة التى كانت صعبة للغاية.
وقال موسيمانى، "الأهلى تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة فى كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب فى وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا 3 مباريات في9 أيام، لكن الخبرات التى اكتسبناها من المشاركة فى كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا".
وأضاف موسيماني "لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه فى البطولة وليس التفكير فى الماضى".
وعن مواجهة سيمبا التنزانى وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني، "ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذى حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة".
وأضاف مدرب الأهلى، "ليس لدينا تغييرات فنية تتعلق بالطقس، لكن إذا حدثت تغييرات فى الخطة أو طريقة اللعب، ستكون من أجل الفوز على سيمبا التنزانى هنا، هذه مباراة كرة القدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة؛ لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة فى الفوز".
وأشار موسيمانى إلى أن فريق سيمبا التنزانى مميز، لكننا لم نأت هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، ونؤمن فى ذلك على منافس الغد القوى والذى يتمتع بجماهيره وشعبيته الكبيرة هنا.