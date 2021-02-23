شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد التحرك لملعب مباراة سيمبا فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فندق إقامة البعثة فى الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ بتوقيت القاهرة متوجها إلى استاد "مكابا" فى دار السلام بتنزانيا؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا.

ويبدأ تحرك الفريق إلى ملعب المباراة، فور انتهاء المحاضرة الختامية لبيتسو موسيماني، المدير الفني، التي ستبدأ في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ويشرح خلالها طريقة اللعب في مواجهة اليوم، أمام سيمبا بطل تنزانيا، ويعلن التشكيل الذي سيخوض المباراة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا، في المباراة التي تنطلق الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد مكابا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا الذي يحتل المركز الثاني.

على صعيد متصل أكد بيتسو موسيمانى أن فريق سيمبا قوى ومميز، لكن الأهلى جاء هنا لتحقيق الفوز على منافس قوى يتمتع بجماهيرية كبيرة.

وتحدث موسيمانى حول مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية، وتأثير ذلك على مسيرة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن الأمر مختلف تماما، ولكنه استفاد ولاعبو الأهلى من المشاركة التى كانت صعبة للغاية.

وقال موسيمانى، "الأهلى تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة فى كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب فى وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا 3 مباريات في9 أيام، لكن الخبرات التى اكتسبناها من المشاركة فى كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا".

وأضاف موسيماني "لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه فى البطولة وليس التفكير فى الماضى".

وعن مواجهة سيمبا التنزانى وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني، "ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذى حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة".

وأضاف مدرب الأهلى، "ليس لدينا تغييرات فنية تتعلق بالطقس، لكن إذا حدثت تغييرات فى الخطة أو طريقة اللعب، ستكون من أجل الفوز على سيمبا التنزانى هنا، هذه مباراة كرة القدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة؛ لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة فى الفوز".

وأشار موسيمانى إلى أن فريق سيمبا التنزانى مميز، لكننا لم نأت هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، ونؤمن فى ذلك على منافس الغد القوى والذى يتمتع بجماهيره وشعبيته الكبيرة هنا.