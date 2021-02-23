شكرا لقرائتكم خبر عن باسم علي يقترب من تدعيم صفوف المقاولون بعد التعافي من إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع باسم علي ظهير أيمن المقاولون العرب، لتدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه للمشاركة مع ذئاب الجبل في المباريات المقبلة، بعد اصابته في بشد في العضلة الأمامية والتى أبعدته عن المشاركة مع المقاولون خلال المباريات الماضية بالدوري، ويستغل باسم علي فترة التوقف الحالية من أجل العودة إلى صفوف الفريق سريعاً.

وأعرب عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الثمين الذى حققه فريق المقاولون على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال النحاس فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "مكسب مهم فى توقيت صعب بالنسبة لنا، كررنا نفس الأخطاء الدفاعية، ولكن الضغط الذى يعاني منه الفريق هو سبب تلك الأخطاء، اللاعبون مستعجلون المكسب، لم نستفيد من الشوط الأول والهواء معنا، ولكن سجلنا 3 أهداف في الشوط الثاني.

وأضاف النحاس، كان حرام أن نتعادل أو نخسر بعد تلك المباراة، وأعلم أن الضغط الذى نعاني منه هو سبب الأخطاء والمركز الحالي لا يليق بمستوى المقاولون، وأتمنى أن المكسب يجيب مكسب.

وتابع، لا توجد مبررات ولكننا لم يكن لدينا مدافع اليوم على دكة البدلاء، ضغط المباريات سببت الكثير من الإصابات وكورونا ضربت 14 لاعبا، التغييرات اليوم كانت أفضل، والأخطاء سهلة جداً وبسيطة وعدم وجود مدافعين وبدائل هو ما أثر علينا.

استأنف: سيناريو مباراة مثل سموحة وأسوان والمصري قدمنا أداء جيدا وخسرنا، خوف اللاعبين على المكسب اليوم سر لفوز، والأخطاء اليوم جاءت بسبب ارتياح اللاعبين للتقدم بثلاثية، وربنا وحده أعلم الدقائق الأخيرة كيف مرت علينا.

وأضاف: الروح التى قدمها نجوم المقاولون القدامى ومدربين قطاع الناشئين هي سر الفوز اليوم، والظروف الصعبة التى نمر بها هي سبب عدم مشاركة لاعبين من القطاع حتى الآن، معنا فريق محترم، وتواجد المهندس محمد عادل معنا حفزنا بشكل كبير.

واختتم: كل المجموعة أجادت رغم الأخطاء ولكن مباراة اليوم من اللقاءات التى اعتادت عليها من أمير عابد ولويس إدوارد، واستفادنا من أخطاء الجونة، وأحي رضا شحاتة لديهم فريق محترم.