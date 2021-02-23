شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: لا نقدم كرة دفاعية ونتمنى شراء مصطفى فتحى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة على كثرة تعادل فريقه فى الدورى العام، والتى كان آخرها التعادل الإيجابى أمام المصرى فى مباراة الأمس بهدف لمثله، وقال سامى عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لو قمنا بإحصائية على وصول سموحة للمرمى فى المباريات ستجد فرص ضائعة بالجملة، وبالأمس فى مباراة المصرى تسيدنا الملعب تماماً وأهدرانا العديد من الانفرادات كانت كفيلة بإنهاء اللقاء.

وأضاف: الفرص كانت كلها مؤكدة لكن لم يكن هناك توفيق، البعض يظن أننا نلعب لعب دفاعى بسبب التعادلات لكن هذا غير صحيح.

وأوضح أن التعالات الكثيرة ليست سيئة لكن الزيادة مش كويسة، نحتاج إلى مكسب والوصول للمربع الذهبى يحتاج إلى الاستمرارية، ونتمنى إنهاء الدور الأول فى نقاط محددة، والدور الأول ليس مقياس لأن كل الفرق قريبة.

وعن تألق مصطفى فتحى مع سموحة قال سامى: لا نتمنى تجديد إعارة مصطفى فتحى فقط، لكن نريد شراءه أيضاً وآخر الموسم سنعقد جلسة مع اللاعب ونعرف موقفه.

وعن مبارا ة الأهلى وسيمبا، والزمالك وتونجيث فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا قال أحمد سامى: الأهلي والزمالك لديهما القدرة على تخطي الجولة الثانية من دور المجموعات بالفوز.

من جانبه، قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إن الأخطاء التحكيمية موجودة فى جميع دوريات العالم وليس فى مصر فقط.

وأضاف وجيه أحمد، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه لا توجد أخطاء تحكيمية مؤثرة فى مصر، والتحكيم يسير بشكل جيد، مؤكدا: "الحكم أحمد العدوى طبق القانون باحتساب ركلة جزاء بعد نهاية مباراة المصرى وسموحة".

وأكمل: "يجب على الحكم أحمد العدوى أن يشاهد اللعبة المشكوك فيها، قبل إطلاق صافرة النهاية، لكنه طبق القانون فى نهاية الأمر ومن حق حكم اللقاء إعادة ركلة الجزاء حال توجيه تقنية الفار له بتحرك حارس المرمى للأمام قبل تسديدها".

انتهت مباراة المصرى البورسعيدى وسموحة بالتعادل الإيجابى 1 - 1 في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.