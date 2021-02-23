شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: حراسة مرمى المنتخب في أمان لمدة 10 سنوات مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة على الأداء الذى يقدمه الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق السكندري، خاصة بعد تصديه بالأمس لركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر مباراة سموحة والمصري لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الهاني سليمان حارس كبير، وليس هذا الموسم فقط ولكنه متألق منذ عدة مواسم، وعندما اقتربت منه اعترفت بأنني لم أمنحه حقه عندما كنت المنتخب، وعن قرب أرى أنه يستحق الانضمام للمنتخب لأنه حارس خبرة وهادئ ولديه ثبات رائع في المباريات الكبيرة، وبيفكرني بالحضري بحبه للتدريب وعمله وهذا أسعدني جداً.

أضاف: الهاني تصدى لانفراد من المصري وفرصة خطيرة جداً قبل أن يتصدى لركلة جازاء المصري في نهاية المباراة، وتحدثت معه قبل تسديد الركلة وقلت له أنت هتجيب النقطة، والهاني قدم أداء مميز جداً.

زاد: منطقة حراسة المرمى تطورت جداً في كرة القدم، وأصبح هذا بحاجة إلى تكنولوجيا جديدة في التدريب، ولذلك قمنا بشراء معدات جديدة لتدريب الحراس في سموحة، والمهندس فرج عامر أحضر لنا كل الأدوات.

استكمل: عمر صلاح أيضاً ومحمد أشرف وحسين تيمور أيضاً يمثلون المستقبل في حراسة المرمى وهذا المركز أصبح مطمئن جداً، وعمر صلاح لعب حوالي 6 مباريات من ضمنهم كأس مصر، وهو متواجد ويشارك ولا توجد أزمة، وأنصحه دائماً بالتمسك بالفرص وأنا سعيد جداً بالتعامل مع هؤلاء الحراس.

أردف: اللاعب المحترف يبذل أقصى جهده ويحرج الناس، عمر رضوان مثلاً ومحمود جاد ومحمد صبحي يقدمون مستويات رائعة، وعمر صلاح أيضاً كان المرشح الأول لفترات كبيرة، وهذا أمر يسعد المدربين ولا يقلقهم ولمدة 10 سنوات أو أكثر سيكون من أفضل المراكز في المنتخب.

واختتم: حراسة المرمى بالذات لابد أن يوجد بها أخطاء، ولكننا نفرز الحراس وفقاً لنوعية الأخطاء، بمعنى أن الحارس الذى يخطئ على فترات متباعدة فهذا فرز أول، وهذا أوجهه للجماهير لأن أبو جبل حدث هجوم عليه، والشناوي هو أكثر الحراس حفاظاً على مستواه وكذلك الهاني سليمان نسبة أخطاءه قليلة جداً.