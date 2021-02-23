شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى موسيمانى يفتش عن رقم قياسى أمام سيمبا التنزانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلى مواجهة صعبة عندما يلاقى سيمبا التنزانيا، اليوم الثلاثاء، على ملعبه ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، باعتبار أن بطل تنزنيا من أقوى المنافسين للأهلى على الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتكمن صعوبة المباراة فى أنها ستقام فى أجواء حارة لأنها ستلعب فى الثالثة عصرا ووسط 30 ألف مشجع، وهى من المباريات القليلة التى تلعب بهذا العدد الكبير من الجماهير منذ جائحة فيروس كورونا.

وحقق الأهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى 6 انتصارات متتالية فى البطولات الأفريقية وهو ما يحدث لأول مرة فى تاريخ المارد الأحمر الأفريق، وبالطبع سوف يسعى المدرب الجنوب أفريقى لتحقيق الفوز السابع على حساب سيمبا التنزانى.

وتعاقد الأهلى مع موسيمانى فى مطلع شهر أكتوبر الماضى خلفًا للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للأحمر.

وحقق موسيمانى مع الأهلى لقب الدورى المصرى بجانب دورى أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك ثم بطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش وأخيرًا برونزية كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي.

وكتب هذا الجيل من لاعبي الأهلي اسمه بحروف من نور بعدما توج بالثلاثية التاريخية فى 2020 للمرة الثالثة فى تاريخ النادى القلعة الحمراء، ونجح فى الوصول للميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخ الأهلى.

وانضمت برونزية كأس العالم للأندية 2020 إلى البرونزية التى توج بها جيل المدرب البرتغالى المخضرم مانويل جوزيه فى نسخة العام 2006 من كأس العالم للأندية باليابان.

وأصبح النادى الأهلى أول فريق أفريقى وعربى يحقق ميداليتين فى كأس العالم للأندية على مر تاريخ البطولة منذ انطلاقتها حتى الآن.