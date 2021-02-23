شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك.. كل ما تريد معرفته عن تونجيث السنغالى قبل قمة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على مواجهة تونجيث السنغالى، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، فى منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، على ملعب الفريق السنغالى.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع مولودية الجزائر فى الجولة الأولى بالمباراة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولى، فيما خسر تونجيث السنغالى بهدفين مقابل هدف أمام الترجى التونسى خارج أرضه.

ويسعى الزمالك لتخطى عقبة تونجيث السنغالى والعودة بالثلاث نقاط لتحسين موقفه فى مجموعته، ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، حيث جاء ترتيب المجموعة بوجود الترجى فى المقدمة برصيد 3 نقاط، وخلفه الزمالك برصيد نقطة واحدة، ثم مولودية الجزائر فى المركز الثالث بنفس الرصيد، ويقبع بطل السنغال فى المركز الأخير بلا نقاط.

ونستعرض أبرز المعلومات عن تونجيث السنغالى قبل قمة الثلاثاء..

حقق مفاجأة كبرى بالإطاحة بفريق الرجاء المغربى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز بنتيجة 3 – 1 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جرت بينهما فى إياب دور الـ32 للبطولة القارية.

تأسس فريق تونجيث السنغالى قبل 8 أعوام وبالتحديد فى عام 2013، وهذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها بدورى أبطال أفريقيا خلال تاريخه.

توج بالدورى السنغالى الموسم الماضى برصيد 24 نقطة من أصل 10 مباريات، حيث لم يخسر أى مباراة فى الدورى الستغالى الموسم الماضى بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات.

سجل لاعبو تونجيث 17 هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف فقط كأقوى هجوم بالتساوى مع ديامبارس، وأقل الفرق استقبالا للأهداف أيضًا.

متوسط أعمار لاعبى تونجيث 24.2 سنة مع وجود 29 لاعبا فى قائمة الفريق والذى يحتوى على محترفين اثنين من خارج السنغال.

طريقة اللعب هى 4-2-3-1، والتى لعبوا بها أمام الجيش الجامبى والرجاء المغربى فى دورى الـ64 والـ32 من بطولة دورى أبطال فريقيا لهذا الموسم على الترتيب، حيث فاز بطل السنغال على الجيش الجامبى بنتيجة 3\1 فى مجمل لقائى الذهاب والإياب، وانتصر تونجيث على الرجاء بضربات الترجيح بعدما انتهى لقائى الذهاب والعودة بالتعادل السلبي.