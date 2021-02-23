شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يضع تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيمبا.. ويؤكد: الزمالك سيتصدر المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الإعلامى أحمد شوبير التشكيل المتوقع للنادى الأهلى، الذى من المقرر أن يواجه فريق سيمبا التنزانى فى دورى أبطال أفريقيا، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير": تشكيل الأهلى المتوقع سيكون كالتالى الشناوي، هاني، بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، فتحي، السولية، ديانج، أجايى، قفشة، وبواليا، وموسيماني في المباريات سواء نهائي أفريقيا أو بايرن ميونخ لم يلعب بـ3 لاعبين في وسط الملعب.

وأضاف متحدثاً عن مواجهة الزمالك وتونجيث في دور المجموعات بذات البطولة: الزمالك سيتصدر المجموعة، وهو قادر على الفوز على تونجيث، وهذا ما قاله باتشيكو وهذا أعجبني جداً.

وعن مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية قال شوبير: قرعة مجموعة بيراميدز مقبولة، لأن ناكانا في المتناول، والرجاء في أسوأ حالاته، لكن يظل الرجاء المغربي هو الرجاء، وبرميرو هو الأقوى والمرشح للصعود، وأعتقد أن هذه المجموعة ستضمن تأهل بيراميدز والرجاء.

ويحل فريق الأهلى ضيفا على سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على استاد بنجامين مكابا "الملعب الوطني" بمدينة دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يبحث خلالها الفريقان عن تحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة الأولى التى يتقاسهما الفريقان برصيد 3 نقاط بعد الفوز فى الجولة الافتتاحية على حساب المريخ السودانى وفيتا كلوب الكونغولي.

ويسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم من أجل مواصلة عروضه القوية تحت قيادة بيتسو موسيمانى المدير الفني، والذى ساهم فى تتويج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال إفريقيا بعد غياب 7 سنوات، وقيادته للمشاركة فى كأس العالم للأندية وتحقيق الميدالية البرونزية، بخلاف اكتساب لاعبيه خبرات كافية تؤهلهم للعب تحت ضغوط عصبية وذهنية، ومن أجل العودة إلى القاهرة وهو على صدارة مجموعته.

وحفظ موسيمانى لاعبيه عدداً من الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها فى مباراة سيمبا اليوم من خلال فرض الأهلى لأسلوب لعبه المعتاد فى الاستحواذ على مجريات المباراة والتحكم فى الكرة، مع تضييق المساحات أمام لاعبى سيمبا، وكذلك استغلال الثغرات الموجودة فى صفوف سيمبا والتى اكتشفها الجهاز الفنى خلال متابعته لمباريات بطل تنزانيا الأخيرة.